Fineco: a luglio raccolta netta si attesta a 919 mln euro (2)

(Adnkronos) – Fineco asset management in luglio si attesta a 240 milioni di raccolta retail, con un particolare interesse della clientela per il nuovo Fam esg global target che permette di investire gradualmente sui mercati di Usa, Europa e Cina. Al 31 luglio 2021 Fam gestiva masse per € 20,7 miliardi: 13,5 miliardi nella componente retail (+45% a/a) e 7,2 miliardi in quella istituzionale (+36% a/a).

Il patrimonio totale si è attestato a 102,4 miliardi, con una crescita del 22% rispetto a luglio 2020. In particolare, le masse del private banking sono salite a 45,2 miliardi, con una crescita del 34% rispetto a 33,7 miliardi di luglio 2020. I guided products & services registrano 432 milioni di raccolta, rispetto a 582 milioni nel mese di luglio 2020. L’incidenza rispetto al totale AuM è salita al 75% rispetto al 73% di un anno fa.

Da inizio anno oltre 74mila nuovi clienti, +38% a/a.

Nel mese di luglio sono stati acquisiti 7.951 nuovi clienti, portando il dato relativo al primo semestre ai 74.228 nuovi clienti, in crescita del 38% rispetto ai 53.699 acquisiti nei primi sette mesi del 2020. Si conferma dunque il trend di miglioramento della base della clientela, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti dopo l’introduzione dello smart repricing nel 2020.

Il numero dei clienti totali al 31 luglio 2021 si è attestato a 1.409.051.