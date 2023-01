Finge cancro e cure per raccogliere fondi su TikTok: denunciata per truffa

La polizia indaga: la 19enne tiktoker ha finto un cancro per guadagnare soldi sui social networks

La nota tiktoker statunitense Madison Marie Russo, ha finto di essere affetta da una rara forma di cancro al pancreas dovuta ad una leucemia linfoblastica acuta, che le aveva anche causato l’insorgenza di un tumore nella parte bassa della schiena e nella colonna vertebrale.

La scaltrezza della giovane le ha dato l’idea di fingersi malata gravemente all’inizio del 2022. Infatti, nel periodo compreso tra Febbraio ed Ottobre 2022, la tiktoker era solita condividere la propria quotidianità con i propri followers, mostrando nei suoi video flebo e sondini. Ma non solo: la Russo dichiarava candidamente di essersi sottoposta a 15 cicli di chemioterapia e 90 cicli di radioterapia.

Un set tutto scenografico, quello della 19enne, che oggi rischia 10 anni di carcere per aver incassato somme da capogiro a scapito dei followers.

Dopo alcune segnalazioni riguardanti sofferenze dolori che la giovane dichiarava costantemente di patire, la polizia ha iniziato a indagare. Ciò che è emerso da tale indagine è alquanto raccapricciante: la Russo gode in realtà di ottima salute e splendida forma, non avendo mai subito cure per alcuna malattia terminale.

Inoltre, dall’inchiesta è emerso che la ragazza 19enne aveva un lavoro e praticava attività fisica regolarmente, rubando foto di gente realmente malata di cancro dai loro canali social, per poi spacciarle per proprie.

Il bottino raccolto dalla giovane truffatrice tramite raccolte fondi online ammontava a 37mila dollari, 10mila dei quali sono stati utilizzati dalla ragazza per scampare momentaneamente al carcere e pagare la cauzione.