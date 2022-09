Finge una gravidanza e uccide l’amica incinta tagliandole la pancia e facendosi vedere in giro con la placenta della vittima sotto gli abiti

Dagli Usa arriva una vicenda che fa orrore come poche, quella di una donna che finge una gravidanza e uccide l’amica incinta tagliandole la pancia per rubarle il bambino: adesso la 29enne Taylor Parker, accusata di aver ucciso la 21enne Regan Simmons-Hancock, rischia l’ergastolo per un crimine efferato quanto tremendo.

La sua vittima era incinta di 34 settimane e la sua seconda vittima era la figlia non ancora nata, Braxlynn Sage. Tutto è accaduto in origine a New Boston, in Texas, nell’ottobre 2020.

Finge una gravidanza e uccide l’amica incinta

La donna non riusciva ad avere un bambino con il compagno, quindi avrebbe messo in atto un piano horror: prendere quello della sua amica in avanzato stato di gravidanza.

La procura accusa Taylor di aver accoltellato Regan più di 100 volte, poi di averle fracassato il cranio a martellate. Infine, sempre secondo la linea dell’accusa, la 29enne avrebbe rimosso il bambino dalla pancia della sua vittima con un bisturi, lasciandola poi morire davanti alla figlia di tre anni.

La placenta della vittima sotto i suoi abiti

E Taylor avrebbe anche messo in scena la sua, di gravidanza, comprando un tutone e mettendosi la placenta nei pantaloni per far sembrare che avesse partorito lei con il cordone ombelicale della sua vittima penzolante.

Un poliziotto aveva fermato la 29enne mentre eseguiva la manovra di rianimazione sul bambino, poi morto, e l’aveva arrestata. Al processo i testi sostengono inoltre che Taylor offrì 100mila dollari ad una madre surrogata dopo aver mentito al compagno sulla sua gravidanza. La donna ora è in carcere in attesa di dibattimento e rischia il fine pena mai o addirittura la pena di morte.