Due romani hanno finto un incidente e tentato di estorcere del denaro ad un anziano, utilizzando la truffa dello specchietto. Sono stati fermati.

Fingono un incidente e tentano la truffa dello specchietto

Due romani hanno simulato un incidente e provato a estorcere denaro ad un uomo anziano, utilizzando la truffa dello specchietto. I due, di 36 e 31 anni, sono stati fermati dai carabinieri della sezione radiomobile di Ostia, in quanto gravemente indiziati dei reati di tentata truffa in concorso e ricettazione.

La dinamica della truffa

Gli agenti hanno notato i due indagati scendere dall’auto per dirigersi verso l’auto dell’83enne, così sono andati a vedere cosa stava succedendo. Dal racconto dell’anziano e dagli accertamenti, i carabinieri hanno ricostruito che i due stavano chiedendo un risarcimento in denaro per un finto danneggiamento subito allo specchietto dell’auto. Gli accertamenti hanno permesso ai carabinieri di appurare che la vettura usata dai due era stata rubata. Al termine del rito direttissimo gli arresti sono stati convalidati e i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.