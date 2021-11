Finisce nel video di Gigi D’Alessio mentre passeggia con l’amante: la Sony deve risarcirla

Una donna ha sporto denuncia per esser stata ripresa indebitamente all'interno di un video di Gigi D'Alessio.

La Sony potrebbe essere costretta a pagare un generoso risarcimento verso una donna che ha sporto denuncia per essere apparsa – senza il suo consenso – in un video di un brano di Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio: una donna denuncia la Sony

Una bufera è scoppiata attorno al videoclip di Gigi D’Alessio, girato a Napoli. Una donna infatti ha sporto denuncia perché sarebbe stata indebitamente ripresa mentre passeggiava con l’amante. La donna in questione avrebbe dunque chiesto di essere risarcita per danno alla lesione del diritto alla riservatezza e alla reputazione oltreché morale. La Sony al momento non avrebbe acconsentito a pagare quanto dovuto alla donna in questione sostenendo che le riprese in uno spazio pubblico implichino un tacito consenso.

Come andrà a finire la questione?

Gigi D’Alessio: Napoli

Gigi D’Alessio è innamorato della sua città natale, Napoli, e vi fa ritorno ogni volta che può. Il cantante attualmente vive a Roma con Denise Esposito, la nuova compagna che sta per renderlo padre per la quinta volta. I due hanno svelato di aspettare un bambino alcuni mesi fa e sembra che il piccolo (il cui nome sarebbe Francesco) dovrebbe nascere nei primi mesi del 2022.

Per Gigi D’Alessio quella con Denise Esposito è la prima storia importante dopo la sua difficile e travagliata rottura con Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio: la vita privata

Il celebre cantante napoletano si è separato dalla sua storica compagna nel 2020. I due hanno avuto insieme un figlio, Andrea, rimasto a vivere con la madre. Dopo la rottura, Anna Tatangelo ha scagliato alcune frecciatine contro il suo ex compagno, e ha affermato che lei e Andrea avrebbero saputo della gravidanza della sua compagna attraverso la televisione: “L’abbiamo saputo dai giornali”, ha confessato, e ancora: “Io sono una mamma, il mio dovere è quello di proteggere Andrea (…) Il problema è che io avevo 40 anni e lui ne aveva 20…”

Gigi D’Alessio ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua relazione con Denise Esposito e solo di recente, a proposito della sua compagna, ha dichiarato: “Sto benissimo, divento papà a gennaio del mio quinto figlio e ho accanto una ragazza dolcissima.

La mia vita con lei a Roma è molto felice”. L’unione tra i due è destinata a durare?