Finita la latitanza del boss di camorra Roberto Mazzarella

Vietri sul Mare, 4 apr. (askanews) – Colpo al cuore del clan camorristico Mazzarella, a Vietri sul Mare, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli hanno rintracciato e arrestato Roberto Mazzarella ritenuto l’attuale reggente dell’omonimo sodalizio criminale egemone nel capoluogo campano e in provincia. L’uomo era inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del ministero dell’Interno.Mazzarella, classe 1978, era latitante dal 28 gennaio 2025. La cattura è scattata in un resort da 1000 euro a notte della Costiera Amalfitana. All’arrivo dei militari, il 48enne non ha opposto resistenza; al momento del blitz si trovava in compagnia della moglie e dei due figli.Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, si è complimentato con i militari che hanno arrestato il latitante, ritenuto il quarto più pericoloso in Italia.