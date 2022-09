Finita la storia d’amore tra la profuga ucraina e la guardia giurata inglese che l’aveva accolta

Prima l'addio alla famiglia per la ragazza, poi la "soap" sui tabloid: è finita la storia d'amore tra la profuga ucraina e la guardia giurata inglese

Sarebbe finita miseramente la storia d’amore tra la profuga ucraina e la guardia giurata inglese che l’aveva accolta e i tabloid del Regno Unito spiegano che Tony Garnett e Sofiia Karkadym non stanno più insieme dopo il “colpo di fulmine” fra guardia giurata e profuga ucraina accolta in casa.

Il 29enne britannico aveva perfino lasciato moglie e figli per quella donna in fuga dalla guerra e dall’offensiva della Russia di Putin.

La profuga ucraina e la guardia giurata inglese

A maggio scorso la ragazza era stata ospitata da Tony e dalla sua compagna Lorna a Bradford. In soli dieci giorni il terremoto emotivo, con la nuova coppia che aveva cambiato casa ed aveva anche pensato di offrire uno spaccato della loro vita di coppia agli insaziabili tabloid britannici.

Quella specie di “soap” era andata avanti per qualche mese ma erano anche iniziate le difficoltà. Tony aveva annunciato più volte la fine della storia ma al tempo stesso aveva ammesso che anche con la sua ex compagna stava finendo.

La violenza, l’alcol e la fine di un amore

Poi però erano affiorate voci sul passato della giovane ucraina, indicata come “trafficante in tesine”. Poi c’era stato l’annuncio da parte della donna di una malattia che rischiava di renderla presto cieca, poi ancora storia di problemi economici ed alla fine la “canzone d’amore che lui avrebbe scritto per la ex”.

Il Mail online ha spiegato che Tony ha allontanato Sofiia perché avrebbe scatti di violenza e perché “lei non sa gestire il suo rapporto con l’alcol e si è pure lasciata ad andare a gesti vandalici sferrando coltellate a un muro”.