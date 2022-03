Finlandia, a Helsinki in piazza contro la guerra in Ucraina

Helsinki, 26 mar. (askanews) – Un migliaio di manifestanti sono scesi in piazza a Helsinki contro la guerra in Ucraina: “Stop Russia, stop alla guerra”, e lo slogan ripetuto dai tanti finlandesi – e non solo – che hanno sfilato da piazza del Parlamento fino a piazza del Senato, simbolo della città.

Avvolti dalle bandiere giallo-blu, i manifestanti hanno innalzato cartelli e scritte come “Sosteniamo l Ucraina, salva la pace in Europa”, “Ucraina in Unione Europea”, “Stop Russia”.