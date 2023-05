Finlandia, crolla ponte pedonale: 27 feriti di cui 24 bambini

27 feriti ma nessuna vittima nel crollo del ponte in Finlandia. Ancora sconosciuta la causa del cedimento.

Tragedia nei pressi di Helsinki, in Finlandia, dove un ponte pedonale ha ceduto ed è crollato: almeno 27 i feriti, quasi tutti bambini.

Ponte cede e crolla in Finlandia: almeno 27 feriti

Sarebbero almeno 27 i feriti, di cui 24 bambini, del crollo di un ponte pedonale in Finlandia, a Espoo, cittadina appena fuori Helsinki. La tragedia è avvenuta mentre decine di studenti stavano attraversando il ponte per andare a scuola.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, i feriti sarebbe stati trasportati in diversi ospedali della capitale subito dopo l’incidente. Nel frattempo, sono stati attivati dei numeri verdi e un centro informazioni per i familiari dei feriti, così da facilitare le comunicazioni e per poter avere maggiori informazioni.

La dinamica del crollo e le condizioni dei feriti

Il massiccio gruppo di bambini coinvolto nel crollo frequentava la scuola elementare di Kalasatama, a Helsinki, e sembra stessero svolgendo una gita scolastica.

I piccoli sono precipitati da un’altezza di ben cinque metri, atterrando sull’asfalto sottostante. Fortunatamente al momento non si parla di alcuna vittima, anche se le condizioni dei feriti sono ancora in fase di monitoraggio. Ancora nessuna informazione, invece, sulle cause che hanno portato al cedimento della struttura.