Finlandia, crolla una passerella: 27 feriti tra cui molti bambini

Roma, 11 mag. (askanews) – Ventisette persone, per la maggior parte bambini, sono rimaste ferite in Finlandia, a Espoo, vicino a Helsinki, nel crollo di una passerella temporanea in un cantiere edile. Hanno fatto un salto di diversi metri finendo sulla strada, hanno riferito i soccorritori. “Ero qui al quinto piano e ho visto cosa è successo”, racconta un residente della zona. “C’erano bambini, 27 bambini”. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:20 del mattino, ora locale, dalle prime ricostruzioni si ritiene che le assi di legno abbiano ceduto e i giovani siano caduti. Il servizio ospedaliero di Helsinki HUS ha dichiarato che i bambini facevano parte di una classe di 14 e 15enni che tornava da una gita; la maggior parte delle ferite che hanno riportato sono fratture agli arti. Ventiquattro di loro sono stati trasportati in vari ospedali della regione. Ma nessuno, fanno sapere i medici, “è in pericolo di vita”. Le immagini dal luogo dell’incidente mostrano il ponte pedonale in gran parte intatto. “Notizie scioccanti da Espoo. La nostra forza a coloro che sono rimasti feriti nell’incidente e ai loro cari. Siete nei nostri pensieri”, ha dichiarato su Twitter la prima ministra Sanna Marin.

