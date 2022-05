Finlandia e Svezia hanno presentato domanda di adesione alla Nato

Roma, 18 mag. (askanews) – L’ambasciatore della Finlandia presso la Nato Klaus Korhonen e l’ambasciatore della Svezia presso la Nato Axel Wernhoff hanno presentato formalmente la richiesta di adesione all’Alleanza Atlantica al Segretario Generale Jens Stoltenberg.

“Le candidature che avete presentato oggi sono un passaggio storico. Gli alleati esamineranno ora i prossimi passi verso la Nato. Gli interessi di sicurezza di tutti gli alleati devono essere presi in considerazione.

E siamo determinati a lavorare su tutte le questioni e raggiungere rapidamente delle conclusioni” ha detto Stoltenberg.

“Questa è una buona giornata, in un momento critico per la nostra sicurezza. Grazie mille per aver consegnato le domande di adesione della Finlandia e della Svezia alla Nato. Ogni nazione ha il diritto di scegliere la propria strada. Entrambi avete fatto la vostra scelta, dopo accurati processi democratici. E accolgo con favore le richieste di Finlandia e Svezia di aderire alla Nato.

Siete i nostri partner più vicini. E la vostra appartenenza alla Nato aumenterebbe la nostra sicurezza condivisa”, ha aggiunto Stoltenberg.