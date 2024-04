Finlandia, il 12enne autore sparatoria a scuola era bullizzato

Roma, 4 apr. (askanews) - Le due ragazzine rimaste gravemente ferite in una sparatoria avvenuta il 2 aprile nella scuola di Vantaa, a nord di Helsinki, sono attualmente curate al New Children's Hospital nella capitale finlandese. Il 12enne - accusato di averle ferite e di avere anche ucciso un coet...

Roma, 4 apr. (askanews) – Le due ragazzine rimaste gravemente ferite in una sparatoria avvenuta il 2 aprile nella scuola di Vantaa, a nord di Helsinki, sono attualmente curate al New Children’s Hospital nella capitale finlandese.

Il 12enne – accusato di averle ferite e di avere anche ucciso un coetaneo – era arrivato nella scuola solo a gennaio 2024 e sarebbe stato vittima di bullismo.

Nel corso dell’interrogatorio della polizia, il sospettato ha detto di essere stato bullizzato, cosa confermata anche da un’inchiesta preliminare, ha precisato la polizia in un comunicato.

Con un revolver, di proprietà di uno dei suoi parenti, il 12enne ha aperto il fuoco uccidendo il compagno di classe e ferendo le due ragazzine, una cittadina finlandese e una ragazzina con doppia nazionalità, finlandese-kosovara.

Mentre fuggiva avrebbe anche minacciato con la pistola degli altri studenti che stavano andando in un’altra scuola, ha riferito la polizia.

Il ragazzo non andrà in prigione perché ha meno di 15 anni e non può essere riconosciuto penalmente responsabile, ma sarà affidato ai servizi sociali nel Paese.

Dopo il tragico evento, in città è stato attivato uno sportello d’ascolto psicologico per genitori e bambini. Davanti alla scuola sono stati lasciati fiori, candele e peluches.