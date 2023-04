Finlandia, in funzione il reattore nucleare più grande in Europa

La Germania chiude i suoi ma il paese nordico no: Finlandia, avvio del reattore nucleare più grande in Europa

Pochi giorni fa la Germania ha chiuso il suo ultimo ed invece in Finlandia è entrato in funzione il reattore nucleare più grande in Europa. Si tratta del sito OL3, il numero tre in dotazione alla centrale di di Olkiluoto. Il “vamping” è avvenuto sabato, quando ufficialmente ha avviato la sua attività il terzo reattore della centrale nucleare di Olkiluoto. Dai media si apprende che è chiamato Olkiluoto 3, o OL3.

Il reattore nucleare più grande in Europa

Non è solo immenso, ma ha anche altre caratteristiche: si tratta infatti del primo reattore “nuke” costruito in Europa negli ultimi 15 anni. In più è il primo reattore ad acqua pressurizzata (EPR) attivo in Europa. Che significa? Che come tutti gli EPR rappresenta la nuova generazione di reattori sviluppati in Europa. LO scopo di questo upgrade è quello di garantire alta efficienza ed elevata sicurezza. Dai media si viene a sapere che il nuovo OL3 dovrebbe produrre il 14% del fabbisogno di energia elettrica finlandese. Si, ma per quanto dovrebbe farlo?

OL3 dovrà funzionare per 60 anni

Rimarrà in funzione per 60 anni. L’apertura è in sincrono con l’uscita definitiva della Germania dalla produzione di energia nucleare. Berlino infatti aveva spento uno degli ultimi tre impianti nucleari del paese. La costruzione di OL3 ha avuto dei ritardi: cominciato nel 2005, avrebbe dovuto essere terminato nel 2009.