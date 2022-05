Finlandia: “L’Ue smetta di finanziare macchina da guerra Putin”

Roma, 5 mag. (askanews) – La premier finlandese Sanna Marin dice che l’Europa deve “fermare insieme il finanziamento alla macchina da guerra di Putin” e conferma – a margine della conferenza dei donatori ospitata nella città polacca di Varsavia – che la Finlandia ha inviato “approssimativamente 70 milioni di euro” per aiutare la resistenza ucraina.

“Abbiamo bisogno di fermare insieme il finanziamento alla macchina da guerra di Putin. E la seconda cosa è aiutare l’Ucraina e questo è il motivo per cui siamo qui oggi, cercando di ricevere più aiuto finanziario da inviare in Ucraina e ovviamente abbiamo bisogno di sostenere l’Ucraina con armi, con aiuti umanitari, con mezzi differenti, abbiamo bisogno di imporre sanzioni più dure per aiutare ancora di più l’Ucraina.

La Finlandia è pronta a fare la sua parte e siamo disposti a inviare più aiuti finanziari all’Ucraina. Invieremo approssimativamente 70 milioni di euro e decideremo oggi il nuovo pacchetto di armi da inviare in Ucraina”.

(IMMAGINI AFPTV)