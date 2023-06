Eccesso di velocità in Finlandia: somministrata una multa record da 121 mila...

Eccesso di velocità in Finlandia: somministrata una multa record da 121 mila...

Un multimilionario finlandese dovrà pagare 121mila euro per aver superato di 30km/h il limite di velocità: ecco come funziona il calcolo dell'ammenda nel Paese scandinavo

Più hai, più paghi. Un uomo d’affari multimilionario dovrà pagare una delle multe per eccesso di velocità più alte mai imposte al mondo: 121mila euro. Ha guidato superando di trenta chilometri orari il limite di velocità imposto in Finlandia, dove le ammende sono calcolate tenendo conto del reddito del trasgressore oltre che della gravità della violazione al codice stradale.

Il limite sarebbe cambiato all’improvviso

L’uomo si chiama Anders Wiklof e ha 76 anni. Ha parlato così al Nya Aland, il principale quotidiano delle Isole Aland (regione finlandese autonoma nel Mar Baltico): «Mi dispiace davvero tanto. Avevo appena iniziato a rallentare, ma non deve essere avvenuto troppo velocemente. Può succedere, purtroppo”. Presidente e fondatore di una holding da 350 milioni di euro all’anno, il signor Wiklof ha raccontato che il limite di velocità sarebbe cambiato improvvisamente da 70 a 50km/h mentre lui viaggiava a 82 km/h. In ogni caso, la sua velocità era superiore a quella consentita dalla legge.

Multe in base al reddito

Come già detto, in Finlandia le multe per infrazioni stradali si basano sulla gravità dell’infrazione e sul reddito del trasgressore, che può essere controllato sul momento dalla polizia tramite un database centrale dei contribuenti accessibile anche dallo smartphone.