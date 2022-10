Finlandia: “possibile divieto totale” acquisti proprietà a russi

Roma, 24 ott. (askanews) – Il ministro della Difesa finlandese, Antti Kaikkonen, ha affermato che il suo Paese sta valutando la “necessità e possibilità” di un “divieto totale” di acquisti di immobili ai russi, mentre continuano ad aumentare le tensioni per l’invasione in Ucraina, anche in seguito alla proposta di erigere un muro al confine per tenere fuori i migranti russi.

Giovedì il governo finlandese ha proposto una legge per ridurre gli acquisti di proprietà private che possono “minacciare la sicurezza nazionale”, ma secondo Kaikkonen si può fare di più.

“Appena pochi giorni fa, un emendamento sulla legge sull’acquisizione di proprietà e il loro controllo è stata sottoposta al Parlamento. Questa nuova legge, o un aggiornamento di essa, rafforzerà ulteriormente i controlli. Ma è stato identificato il bisogno di ulteriore lavoro e una parte di questo ulteriore lavoro sarà probabilmente vedere se c’è la necessità o il bisogno di un divieto totale. Ma questa non è l’unica parte di questo ulteriore lavoro.

Sarà valutato il funzionamento dell’attuale legge”, ha spiegato in un’intervista ad Afptv.