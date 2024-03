Finnair: "Finlandia meta ideale in ogni stagione"

Helsinki, 6 mar. (askanews) – Un milione al mese, 12 milioni di viaggiatori l’anno scelgono Finnair, per la metà l’hub di Helsinki è uno snodo importante per raggiungere altre destinazioni. Dopo aver festeggiato cent’anni, la compagnia aerea finlandese si appresta ad entrare nel secondo secolo della sua vita e punta sul mercato italiano, bacino importantissimo in questo 2024 ricco di sfide: la storica compagnia ha infatti in progetto di riportare il bilancio al 90% rispetto al 2019, ovvero prima dell’era Covid. “La Finnair opera in Italia a Milano Malpensa, due volte al giorno, a Roma Fiumicino due volte al giorno e abbiamo quattro voli alla settimana a Milano Linate – ha spiegato Javier Roig, Market Director Europe di Finnair – tutti i giorni a Venezia e d’estate Napoli, Verona e Bologna”.

Un paese, la Finlandia, da visitare in ogni stagione. “Per andare in Finlandia – ha aggiunto Roig – la stagione migliore è l’inverno, perché cambia moltissimo rispetto a quello che conosciamo come inverno, ma abbiamo interesse a far partire gli italiani in altre stagioni, come primavera, estate e anche autunno. Qui le stagioni sono molto definite, non come da noi in Spagna o in Italia”.

Il freddo, dunque, non rappresenta un ostacolo. “Per la Finlandia l’inverno non è un problema – ha spiegato il Market Director Europe di Finnair -. Oggi siamo all’aeroporto di Helsinki che si libera dalla neve completamente in venti minuti, quando qua fuori ci sono -18/-20 gradi. Non è un problema assolutamente”.

Finlandia non significa solamente Helsinki. “La capitale finlandese è un must to do. Si deve venire e conoscere Helsinki, ma questo paese ha anche altre bellezze: la Lapponia, molto conosciuta in inverno per Babbo Natale, ma anche i laghi nel centro della Finlandia, e anche la costa da Helsinki fino a Turku, vicino alla Svezia, la zona dell’arcipelago, una zona non molto conosciuta ma bellissima. La Lapponia poi, non esiste solo d’inverno, ma anche d’estate, perché in inverno abbiamo l’aurora boreale, e d’estate il sole di mezzanotte”.