"Fino a cinque minuti fa funzionava" e Arianna non può entrare in un ristorante a causa del montascale non funzionante

“La scusa più assurda che mi è stata detta: il montascale avrebbe funzionato fino a cinque minuti prima del mio arrivo”: così Arianna Talamona, campionessa paraolimpica in nuoto, denuncia un episodio successo in un ristorante, dove era anche presente il marito della giovane. Non è l’unico video in cui Arianna parla di disabilità: è molto attiva sui social nella sensibilizzazione su un argomento così delicato