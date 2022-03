Fintech, al via Tot

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – Al via Tot, la nuova soluzione di banking digitale su misura per microimprese e professionisti che semplifica il rapporto con l’amministrazione. La nuova piattaforma fintech italiana di banking sarà operativa da questo mese ed ha l’obiettivo di semplificare la gestione amministrativa e finanziaria di liberi professionisti e microimprese fino a 10 dipendenti, creando efficienza attraverso un percorso totalmente digitale.

"Un un trend di mercato che vede crescere sempre più chiaramente l’attenzione sulle Pmi, Tot si focalizza nella risposta ai bisogni di un target specifico, ma estremamente numeroso e fondamentale per il tessuto economico italiano" sottolineano da Tot.

Per iniziare, l’offerta sarà basata su un conto e una carta di pagamento, con una chiara visione prospettica che porterà a integrare via via i più efficienti strumenti di pianificazione e controllo per presidiare e interpretare facilmente le voci e i conseguenti trend di spesa, incasso, guadagno, necessità di accantonamento per il fisco.

"Una nuova frontiera del banking che risponde a un bisogno reale di liberi professionisti e microimprese, come dimostrato dalle oltre mille richieste di attivazione ricevute in fase di beta testing".

Doris Messina, Ceo e Co-Founder di Tot, commenta: "Conosciamo bene il mercato italiano con le sue caratteristiche e peculiarità, ed abbiamo voluto cogliere una sfida che ci permettesse di dare un contributo significativo alla digitalizzazione di una parte importante del tessuto economico del Paese.

Abbiamo così studiato, insieme a liberi professionisti e microimprese, una soluzione che rispondesse alle loro specifiche esigenze e che continuerà a farlo, evolvendosi in linea con le nuove opportunità offerte dalla tecnologia". "Come tech company puntiamo sull’eccellenza del servizio e una user experience fluida. Caratteristiche – argomenta il Ceo – garantite anche dal livello dei partner con cui operiamo, partendo da uno di altissimo profilo come Banca Sella per le soluzioni di BaaS che, con la sua capacità di innovazione e visione, ci ha permesso di costruire da subito un’offerta estremamente solida".