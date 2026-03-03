Fintech dopo la grande ondata: opportunità e rischi per il 2026

Nel 2025 gli investimenti in fintech sono scesi del 18% rispetto al 2024: un'analisi pragmatica tra dati, lezioni del 2008 e scenari regolamentari

Il fintech dopo la grande ondata: quali segnali per il 2026 Lead: un dato che non si può ignorare I numeri parlano chiaro: nel 2025 gli investimenti globali in fintech sono scesi del 18% anno su anno, secondo dati aggregati di Bloomberg e McKinsey. Il calo si è accompagnato a un allargamento medio dello spread sui finanziamenti early stage. Si è osservata inoltre una compressione della liquidity disponibile per società ancora non profittevoli. Dal punto di vista analitico, Santini evidenzia che la fase è riconducibile a una ristrutturazione del mercato post‑espansione. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Santini sottolinea che chi lavora nel settore sa che l’irripetibilità dei tassi di crescita elevati impone una maggiore attenzione alla due diligence e alla governance. I numeri parlano chiaro: gli operatori richiedono metriche di redditività più stringenti. Analisti e operatori segnalano segnali di stabilizzazione per il 2026, con attenzione alle condizioni di compliance e alla liquidità di mercato.

Contesto e esperienza personale

Marco Santini, ex Deutsche Bank, osserva che fasi di espansione incontrollata spesso preludono a correzioni dolorose. Chi lavora nel settore sa che la bolla di eccesso di fiducia prima del 2008 presenta analogie con alcuni trend fintech tra il 2018 e il 2021. In quel periodo si sono registrati capitali abbondanti, valutazioni aggressive e scarsa due diligence sui modelli di business. Dopo la crisi del 2008 la parola d’ordine è diventata compliance; dal punto di vista regolamentare la stessa attenzione ritorna centrale anche per le startup digitali. Analisti e operatori segnalano che la vigilanza su compliance e liquidity resterà un fattore determinante per il 2026 e influirà sui canali di finanziamento e sulle valutazioni.

Analisi tecnica supportata da metriche

Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini ricorda che i numeri forniscono segnali operativi imprescindibili. A seguito della precedente disamina sulla vigilanza, i dati evidenziano tre tendenze che richiedono decisioni rapide e misurabili.

Primo, molte scaleup registrano un burn rate che riduce rapidamente il runway, imponendo round di capitale anticipati e ristrutturazioni dei costi. Secondo, i rendimenti settoriali mostrano una marcata divergenza: il ROIC nei segmenti regolamentati resta superiore alla media, mentre alcune nicchie di payments non regolamentati manifestano margini compressi nel 2025. Terzo, il costo del capitale di rischio si è appesantito, aumentando lo spread di valutazione rispetto ai cicli precedenti.

Queste metriche richiedono una disciplina operativa: maggiore due diligence sui flussi di cassa, stress test su scenari di contrazione della liquidity e verifica dei margini unitari per coorte cliente. Chi lavora nel settore sa che il focus deve spostarsi dal semplice tasso di crescita al break-even adjusted per coorte, con monitoraggio continuo degli indicatori di performance operativa.

Dal punto di vista regolamentare, Marco Santini sottolinea l’importanza di integrare reportistica più stringente nei processi di governance. I numeri parlano chiaro: la capacità di sostenere shock di liquidità e valore determina oggi l’accesso ai canali di finanziamento e le valutazioni di mercato.

Implicazioni regolamentari

La spinta regolatoria è evidente: la BCE e la FCA hanno intensificato le verifiche su governance, mitigazione del rischio e protezione dei consumatori. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini osserva che la compliance funge da barriera all’entrata e da strumento di resilienza per modelli fragili. Le nuove linee guida sulla gestione della liquidità e sui requisiti operativi per i fornitori di servizi di pagamento rendono obbligatorio integrare controlli AML/KYC più stringenti e piani di continuità operativa.

Dal punto di vista pratico, le startup devono prevedere spese aggiuntive fino al 4-6% dei ricavi per adeguarsi ai requisiti di compliance imposti dalle autorità tra 2024 e 2026. Per gli investitori istituzionali, la due diligence regolamentare diventa un prerequisito non negoziabile per entrare nel capitale. Chi lavora nel settore sa che i numeri parlano chiaro: la capacità di sostenere shock di liquidità incide direttamente su accesso al credito, valutazioni di mercato e persistenza aziendale; di conseguenza, si attende un aumento delle ispezioni e delle richieste documentali da parte delle autorità.

Conclusione e prospettive di mercato

A seguito dell’aumento delle ispezioni e delle richieste documentali da parte delle autorità, il mercato fintech si dirige verso una fase di consolidamento. Marco Santini osserva che, nella mia esperienza in Deutsche Bank, le fasi di ristrutturazione premiano chi mostra disciplina finanziaria e percorsi chiari di monetizzazione. Chi lavora nel settore sa che gli investitori favoriranno modelli profittevoli e sostenibili rispetto a piattaforme generaliste non ancora vicino al break-even.

I numeri parlano chiaro: le valutazioni si sono corrette e il capitale di rischio è diventato più selettivo. Per ricostruire fiducia e creare valore sostenibile, investitori e imprese devono stressare i piani, contenere il burn e rafforzare la compliance. Dal punto di vista regolamentare, è probabile un incremento di requisiti documentali e stress test; ciò renderà cruciali la due diligence e la misurazione dello spread tra valutazione e valore intrinseco.