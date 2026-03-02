Fintech europeo 2026: opportunità e rischi tra ai e regolamentazione

La crescita dei servizi fintech nel 2025 mette in luce opportunità immediate e rischi regolamentari: serve equilibrio tra innovazione e controllo

Il futuro del fintech europeo tra intelligenza artificiale e rischio di bolle

I numeri parlano chiaro: secondo stime aggregate di McKinsey e dati di mercato raccolti nel 2025, il volume dei pagamenti digitali e dei prestiti digitali in Europa è cresciuto rispettivamente del 28% e del 35% rispetto all’anno precedente. Questo balzo crea opportunità e riaccende interrogativi sulla liquidity e sugli effetti di concentrazione del rischio.

Contesto e memoria storica: perché la crisi del 2008 è ancora una lezione

Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech con quindici anni di esperienza sui mercati, segnala che la crescita rapida richiama criticità note dalla crisi del 2008. Chi lavora nel settore sa che espansioni veloci possono nascondere vulnerabilità sistemiche.

I numeri parlano chiaro: l’accelerazione dei volumi digitali aumenta l’esposizione alle stesse piattaforme tecnologiche e agli stessi operatori. Questo accresce il rischio di contagio in caso di shock di mercato.

Dal punto di vista regolamentare, la presenza crescente di intelligenza artificiale nei processi di scoring e underwriting pone sfide di compliance e trasparenza. I modelli algoritmici ad alta complessità possono amplificare bias e creare segnali di rischio difficili da monitorare con strumenti tradizionali.

Chi lavora nel settore osserva inoltre un potenziale problema di concentrazione di liquidità. Se pochi operatori detengono quote significative dei flussi di pagamento o dei finanziamenti, uno shock su uno di essi può tradursi in restrizioni generalizzate di credito.

Marco Santini richiama l’importanza della due diligence e della gestione del liquidity risk. Le autorità europee e gli operatori privati devono rafforzare i meccanismi di stress test e la trasparenza sui modelli di pricing basati su AI.

In prospettiva, il mercato dovrà bilanciare innovazione e resilienza. Uno sviluppo sostenibile richiede integrazione delle best practice finanziarie, controllo dei modelli algoritmici e supervisione regolamentare più stringente.

Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini ha osservato come la corsa all’innovazione senza adeguata due diligence e controllo di compliance generi fragilità sistemiche. Chi lavora nel settore riconosce che la logica del rendimento facile spesso nasconde rischi di spread e di deterioramento della qualità del credito. La crisi del 2008 resta un manuale pratico su come il leverage e la mancanza di trasparenza possano moltiplicare i guai.

Analisi tecnica: metriche, modelli e criticità dell’adozione AI

I dati di performance delle piattaforme che adottano intelligenza artificiale per scoring creditizio indicano un aumento dell’efficienza operativa, con una riduzione dei costi medi per pratica stimata tra il 20% e il 30%. I numeri parlano chiaro: la riduzione dei costi non equivale automaticamente a un migliore pricing del rischio. La variabilità del tasso di default risulta tuttora poco documentata e richiede controlli aggiuntivi per evitare concentrazioni di rischio. Metriche da monitorare:

Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini indica quattro indicatori chiave da monitorare per valutare la solidità dei modelli fintech. I numeri parlano chiaro: queste metriche permettono di intercettare fragilità prima che diventino rischio sistemico.

tasso di default a 12 mesi per cohort — variazioni superiori al 3% richiedono sospensione del modello e revisione della due diligence sui dati;

per cohort — variazioni superiori al 3% richiedono sospensione del modello e revisione della due diligence sui dati; loss given default (LGD) — misurare la correlazione con la concentrazione per settore e area geografica riduce il rischio di sottostima delle perdite;

— misurare la correlazione con la concentrazione per settore e area geografica riduce il rischio di sottostima delle perdite; rapporto cost-to-income — indicatore di sostenibilità del modello di business e della capacità di assorbire shock operativi;

— indicatore di sostenibilità del modello di business e della capacità di assorbire shock operativi; liquidity coverage e capacità di funding in scenari stress — metriche essenziali per valutare resilienza e rischio di contagio.

Tra gli aspetti tecnici critici permane la dipendenza dai dati. Modelli addestrati su set ristretti possono generare bias e amplificare errori di valutazione. La centralizzazione dei dati e dei flussi di pagamento aumenta il rischio di concentrazione operativa. Ciò determina potenziali effetti di contagio in caso di fallimento di un attore chiave.

Implicazioni regolamentari: cosa dicono BCE, FCA e le best practice

Dal punto di vista regolamentare, le autorità pongono l’accento su trasparenza dei modelli e controlli di governance. Chi lavora nel settore sa che reporting chiaro e stress testing frequente sono prerequisiti per l’autorizzazione e la supervisione. Le best practice richiedono inoltre audit indipendenti dei dataset e piani di continuità operativa che riducano la concentrazione delle infrastrutture.

I numeri parlano chiaro: maggiore è la dipendenza da pochi fornitori, maggiore è lo spread di rischio tra scenari benigni e scenari avversi. Marco Santini ricorda le lezioni del 2008 e sottolinea l’importanza della compliance come primo argine contro shock sistemici. Le autorità continueranno a richiedere metriche standardizzate e tracciabilità dei dataset come condizione per la diffusione controllata delle tecnologie AI nei servizi finanziari.

Nella prosecuzione dell’analisi, le autorità europee hanno intensificato i controlli su stablecoin, regtech e AI governance. Le istituzioni coinvolte comprendono la BCE e la European Commission, con il supporto di autorità nazionali come la FCA. L’obiettivo è garantire trasparenza, resilienza e protezione degli utenti nei servizi finanziari digitali.

obblighi di disclosure sui modelli AI e sui dataset utilizzati;

requisiti di capitale per esposizioni fintech non bancarie suscettibili di generare systemic risk;

regole anti-concentrazione per infrastrutture di pagamento e custodia dei dati.

Nella mia esperienza in Deutsche Bank, la compliance è una condizione imprescindibile per la stabilità del sistema. Chi lavora nel settore sa che regolamentazione, audit indipendenti e stress test sui flussi di funding riducono il rischio di contagio. I numeri parlano chiaro: senza metriche standardizzate e tracciabilità dei dataset, la capacità del mercato di assorbire shock di liquidità diminuisce.

Dal punto di vista regolamentare, le misure proposte mirano sia a proteggere i consumatori sia a preservare la stabilità finanziaria. Le autorità insistono su audit esterni, reporting periodico e requisiti di governance dei modelli. Le implicazioni operative riguardano costi di adeguamento, modifiche ai processi di due diligence e potenziali effetti sul capitale delle imprese fintech.

Conclusione e prospettive di mercato

Le opportunità offerte dal fintech restano concrete: maggiore inclusione finanziaria, efficienza operativa e nuovi prodotti di credito. Tuttavia, le lezioni del 2008 impongono rigore nella gestione del rischio. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, Marco Santini sottolinea che la combinazione di crescita rapida e controllo inadeguato può generare rischio sistemico. I numeri parlano chiaro: crescita elevata più controllo debole aumenta la probabilità di shock finanziari. In questo contesto è essenziale applicare due diligence e pratiche di compliance rigorose.

Per investitori e banche la strategia consigliata resta selettiva. Si privilegiano modelli di business con flussi di ricavo chiari, basso leverage e metriche solide di qualità del credito. Dal punto di vista regolamentare, è plausibile un inasprimento delle regole su trasparenza algoritmica e requisiti di resilienza per le infrastrutture fintech nei prossimi 12-24 mesi. Chi lavora nel settore sa che l’adeguamento comporterà costi operativi e revisioni delle procedure di controllo. Dal punto di vista regolamentare, la due diligence e gli stress test resteranno strumenti centrali per mitigare rischi sistemici e proteggere la stabilità finanziaria.

Marco Santini

Nella sua esperienza in Deutsche Bank, l’innovazione produce benefici solo se affiancata da controlli rigorosi. I prossimi anni determineranno l’evoluzione del fintech europeo e la sua capacità di crescere in modo sostenibile. Dal punto di vista operativo, la due diligence e gli stress test rimangono strumenti centrali per mitigare i rischi sistemici. Dal punto di vista regolamentare, serviranno standard comuni e meccanismi di vigilanza che riducano l’arbitraggio normativo. Chi lavora nel settore sa che la resilienza passa anche per misure di liquidità e controlli sui modelli algoritmici. I numeri parlano chiaro: l’adozione tecnologica senza governance aumenta la fragilità dei sistemi finanziari. Per il mercato, lo sviluppo atteso è l’integrazione progressiva di regole condivise a livello europeo e l’adozione di pratiche di compliance più stringenti.