Fintech Summit, Younited Italy raggiunge lo status di 'unicorno'

Milano, 11 ott. (askanews) – In occasione della seconda giornata del Milan Fintech Summit abbiamo parlato con Stefano Piscitelli, CEO di Younited Italy, società che è al suo primo anno da “unicorno”:

“Oggi è importante essere unicorni, diventare unicorni, ma è anche molto difficile mantenere questo status. Viviamo un periodo, per il fintech, abbastanza turbolento in cui i multipli delle valutazioni stanno andando giù, c’è molta pressione per l’incremento dei tassi quindi è un periodo molto intenso. In questo periodo oltre a coniugare la capacità d’innovazione del Fintech bisogna anche coniugare una solidità finanziaria che non sempre le Fintech hanno avuto. A conclusione posso dire che è un periodo emozionante, complesso in cui ci si innova ma si diventa anche solidi finanziariamente”.