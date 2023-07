Un uomo si fingeva carabiniere ed estorceva soldi agli automobilisti su via Pontina, a Latina. La voce si è diffusa e l’uomo è stato arrestato.

Finto carabiniere estorceva soldi agli automobilisti: arrestato

La voce tra le persone che percorrevano via Pontina si è diffusa rapidamente. Parlava di un uomo che si fingeva un carabiniere, indossando la divisa, ed estorceva soldi agli automobilisti. Vestito da militare, paletta in mano, faceva segno al malcapitato automobilista di accostare. Una volta che il conducente si era fermato, eseguiva dei finti controlli e poi pretendeva in un modo o nell’altro una somma di denaro per lasciar ripartire l’auto.

Finto carabiniere arrestato: a tradirlo la divisa sul sedile posteriore

L’uomo è stato individuato quando è stato soccorso dagli agenti della polizia locale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. Gli agenti hanno notato sul sedile posteriore della sua auto una divisa da carabiniere e hanno capito che si trattava del truffatore. La targa dell’auto coincideva con quella ricercata dopo le segnalazioni di molti automobilisti. Il cinquantenne era scomparso a giugno, probabilmente perché temeva di essere arrestato. Ritrovato i primi di luglio dopo che i familiari avevano presentato regolare denuncia, sarebbe tornato a casa per poi rendersi nuovamente irreperibile fino al fermo a seguito dell’incidente.