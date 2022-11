Fioravanti (Asvis), 'prossima sfida creare l’Istituto sul Futuro'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - Il tema dello sviluppo sostenibile è un tema di giustizia, riguarda ciò che lasceremo alle future generazioni. Per questo, l’alleanza si è battuta per la modifica della Costituzione con l’introduzione dei principi fondamentali di salvaguar...

Roma, 29 nov.

(Adnkronos) – Il tema dello sviluppo sostenibile è un tema di giustizia, riguarda ciò che lasceremo alle future generazioni. Per questo, l’alleanza si è battuta per la modifica della Costituzione con l’introduzione dei principi fondamentali di salvaguardia dell’ambiente e la tutela delle future generazioni. La prossima sfida sarà l’istituzione di un Istituto sul Futuro”. Così Cristina Fioravanti, learning and HR presso Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), intervenuta all’evento “La Cultura della Sostenibilità in Italia” al Palazzo dell’Informazione a Roma, durante il quale è stato presentata la prima indagine nazionale sulla diffusione della cultura della sostenibilità in Italia, realizzata da Esg Culture Lab, creato da Eikon Strategic Consulting Italia, in collaborazione con il Gruppo Adnkronos.

Nel suo intervento, Fioravanti sottolinea le sfide che si impongono “in un mondo in cui le crisi sono non più cicliche ma strutturali”, in cui “i cambiamenti sono sempre più accelerati”: servono, dice, “rivisitazione e aggiornamento delle competenze con tutte le fasce della popolazione chiamate alla formazione continua”. La buona notizia, aggiunge, “è che molte imprese sono avanti su queste tematiche e consapevoli della direzione da prendere”. Il messaggio: “non si può parlare di sviluppo sostenibile senza la collaborazione di tutti gli attori della società civile”, conclude Fioravanti.