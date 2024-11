Fiorella Mannoia: Disobbedire è un diritto ma anche un dovere

Milano, 26 nov. (askanews) – Un album che celebra i 70 anni di Fiorella Mannoia, con freschezza, impegno e un messaggio potente. “Disobbedire” impreziosito dalle collaborazioni con Francesca Michielin, Federica Abbate, Piero Pelù e Michele Bravi, disegna il ritratto di una delle più grandi interpreti della musica italiana.

“Disobbedire quando la nostra coscienza ti dice che qualcosa non è giusto, quando ti stanno imponendo qualcosa che non ritieni giusto che la tua coscienza rifiuta e allora sì, disobbedire diventa non solo un diritto ma anche un dovere”.

Nove brani che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, ma che guardano al nostro tempo. La musica per Fiorella si fa portavoce di impegno culturale e sociale sempre lottando in prima persona.

“Cominciamo a dire che il nostro compito in questa società è che ognuno deve fare bene il suo lavoro. Ecco, cominciamo da qui, qualsiasi cosa tu faccia fallo con coscienza, fallo con allegria, fallo con passione questo è già un punto di partenza”.

Un concetto ben espresso nel singolo “La storia non si deve ripetere” perchè per Fiorella Mannoia il futuro diverso da questo presente è compito di tutti.

“La storia va studiata e va analizzata con obiettività, ma soprattutto non dobbiamo ripetere gli stessi errori, ci siamo già caduti”

Sempre schietta e decisa, negli anni ha preso posizione su temi importanti come quello della difesa dei diritti delle donne, senza temere le critiche.

“Ognuno deve rispondere alla propria coscienza e la mia coscienza mi dice che quando qualcosa non la sento giusta io lo devo dire, sennò non sarei contenta di me e siccome insomma sono arrivata a 70 anni e vorrei essere contenta di me a questo punto io dico tutto quello che penso”.

Dopo il successo delle tappe estive di “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra” prosegue il suo viaggio live nell’atmosfera intima e suggestiva dei teatri, ma non si ferma neanche l’impegno di Una Nessuna Centomila, che nel 2025 arriverà con un grande concerto al Sud Italia.