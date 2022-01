Fiorello a Sanremo 2022? L’indiscrezione

Secondo indiscrezioni sarebbero in corso trattative affinché Fiorello sia presente ad almeno una delle serate di Sanremo 2022.

Secondo indiscrezioni sarebbero in corso trattative per avere Fiorello ad almeno una delle serate del Festival di Sanremo. Lo showman, che ha fatto da spalla ad Amadeus nelle precedenti due edizioni, quest’anno avrebbe deciso di non essere presente allo show.

Fiorello a Sanremo 2022

A differenza dei due anni precedenti in cui Fiorello ha fatto da spalla a Amadeus, sembra che quest’anno il famoso showman non sarà presente alla kermesse. Secondo indiscrezioni però, Amadeus starebbe facendo di tutto per ottenere la presenza del suo storico amico quantomeno nella serata finale del Festival. Sulla questione al momento non vi sono conferme, e ovviamente né il direttore artistico né il famoso mattatore hanno rotto il silenzio sulla questione.

Sanremo 2022: le resistenze di Amadeus

Inizialmente anche Amadeus sembrava alquanto contrario alla conduzione di una terza edizione consecutiva del Festival di Sanremo. Dopo l’edizione 2021 (senza dubbio quella più difficile in termini organizzativi, visto che è stata realizzata in piena emergenza Coronavirus e senza la presenza del pubblico) era stato lo stesso conduttore ad affermare di non voler prendere il carico della conduzione di una terza edizione dello show.

“Non ci sarà un Ama ter, io e Fiorello lo abbiamo già deciso e ci abbiamo già scherzato”, aveva dichiarato il conduttore dopo la precedente edizione.

Sanremo 2022: Aka7even

Nelle ultime ore il rapper Aka7even, che dovrebbe essere tra i concorrenti in gara alla nuova edizione della kermesse, ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. In tanti si stanno dunque chiedendo se, tra due settimane, riuscirà ad essere presente al famoso show.

“Ciao a tutti. Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto”, ha scritto il cantante in un post via social dove ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus.