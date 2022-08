Fiorello si è lasciato andare ad una dedica pubblica alla moglie Susanna Biondo: 26 anni insieme e non sentirli.

Rosario Fiorello e Susanna Biondo sono una coppia da ben 26 anni e, nel mare di relazioni che giungono al capolinea, i due possono essere d’esempio. Il mattatore della tv ha ammesso che, se così fosse, non potrebbe che esserne contento.

Fiorello e la moglie Susanna: esempio d’amore

In vacanza a Vullasimius, in Sardegna, Fiorello e la moglie Susanna Biondo sembrano innamorati come il primo giorno. Insieme da 26 anni, sono stati intercettati dal settimanale Chi, che li ha piazzati in prima pagina con un titolo più che azzeccato: “Il nostro amore è per sempre“. Il mattatore della tv, non a caso, ha ammesso:

“Si può dire che in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti”.

In effetti, nel mare di relazioni che giungono al capolinea, sia Vip che non, Fiorello e la moglie possono davvero essere presi d’esempio. Un po’ come gli amici Amadeus e Giovanna.

Fiorello: Susanna è la sua ancora

Fiorello e Susanna hanno tanti interessi in comune, compreso il tennis che il mattatore della tv ha imparato proprio dalla moglie. “Io e lei facciamo tutte le cose insieme, anche questa“, ha confessato Rosario.

Insieme dal 1996, si sono sposati nel 2003 con una cerimonia più che intima: solo 17 invitati. Quindici anni fa, sono diventati genitori di Angelica, che oggi è una splendida adolescente. In questo periodo, tra alti e bassi, Fiorello ha sempre potuto contare su Susanna, che considera la sua ancora. Ha dichiarato:

“Non sapevo più chi ero, vedevo tutti i miei cloni, gente con la coda e la giacca gialla. Chi ero? Sono andato giù, ma poi ho avuto un merito che mi riconosco: quello di saper aspettare. Mi hanno aiutato a uscire dal tunnel mia moglie e mio padre, il suo ricordo”.

I prossimi impegni in tv di Fiorello

Archiviata l’esperienza al Festival di Sanremo, Fiorello si prepara a tornare su Rai1 con la sua Edicola. Poi, a settembre, partirà anche in tour con il suo show teatrale intitolato Fiorello presenta: Fiorello!. Anche nel lavoro, è la moglie a spronarlo: “Lo dico sempre, è Susanna che mi sprona, perché io sono pigro e vorrei stare sul divano e non fare niente, invece faccio il tour, vado a Sanremo, sempre spinto da lei“.