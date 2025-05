Fiorello e Amadeus: l'ironia e le previsioni sulla nuova televisione

In una serata che prometteva risate e divertimento, Fiorello ha intrattenuto i suoi follower su Instagram con una diretta che ha visto la partecipazione di amici illustri come Fabrizio Biggio, Amadeus e Gianni Morandi. Tra battute e ricordi, il conduttore ha preso in giro Amadeus per gli ascolti non sempre esaltanti del suo programma ‘Like A Star’, creando un’atmosfera di leggerezza e amicizia.

La chiacchierata è diventata un vero e proprio show, con Fiorello che non ha risparmiato battute sul futuro di Amadeus in TV.

La diretta di Fiorello e le battute su Amadeus

Fiorello non ha perso tempo per commentare l’andamento del programma di Amadeus, scherzando sulle sue difficoltà. “Sapete che lui è un po’ in difficoltà con il suo programma, io lo vedo sempre. Adesso c’è il programma nuovo The Cage che parte l’otto giugno”, ha detto, dando il via a una serie di battute che hanno fatto ridere il pubblico. Amadeus, dal canto suo, ha risposto con autoironia, rivelando le sue basse aspettative sugli ascolti: “Vado in onda dalle 20:30 alle 21:30 in access prime time, sono contro tutti. Quanto farò? Io sono fisso al 3 ormai…”

I sogni di un Festival di Sanremo

Durante la chiacchierata, Amadeus ha fantasticato su un possibile Festival di Sanremo con la partecipazione di Biggio, Morandi e Fiorello. “Pensa un giorno, tutti e 4 potremmo fare una cosa insieme. Magari un giorno, tra 10 anni, pensa che bello noi 4 a Sanremo”, ha sognato. Ma Fiorello ha messo subito in guardia l’amico: “Dopo Carlo Conti, il Festival andrà nelle mani di Stefano De Martino”. Un commento che ha acceso la discussione su come cambiano i tempi e le conduzioni nel mondo della musica italiana.

Le parole di Gianni Morandi e i progetti futuri

Gianni Morandi ha chiuso la serata con una battuta che ha fatto sorridere tutti: “Ah quindi dobbiamo aspettare almeno cinque anni? Ok, però dovete dirmi chi spinge la mia carrozzina.” Una frase che ha sintetizzato il clima di amicizia e leggerezza che ha caratterizzato la diretta. Fiorello, nel frattempo, ha rassicurato Amadeus, dicendo di aver parlato con i dirigenti Rai, sottolineando che “le porte sono sempre aperte” per lui. Ma Amadeus, con un sorriso, ha risposto: “E se non mi prendono né l’uno né l’altro?”

Riflessioni sulla televisione e il futuro

La diretta ha toccato anche altri temi, come le esperienze di vita dei partecipanti. Fiorello ha parlato con nostalgia dei bei tempi passati in Rai, mentre Amadeus si è mostrato più pragmatico, accettando la sua situazione attuale. “Non mi pento di essere andato al Nove, le cose che faccio le faccio sempre convinto di farle”, ha dichiarato, rispecchiando la sua determinazione e il suo spirito.

Nuovi volti e progetti in arrivo

La serata si è chiusa con un cenno a nuovi volti dello spettacolo, come Lorenzo, un giovane che ha fatto il figurante ad ‘Affari Tuoi’ e ha condiviso la sua esperienza. La generazione di nuovi talenti è un tema caldo nel panorama televisivo, e i veterani come Fiorello e Amadeus sembrano pronti ad abbracciare il cambiamento, pur mantenendo vivo il loro spirito di amicizia e collaborazione.

Un momento di convivialità e risate

La diretta su Instagram è stata un esempio di come la televisione possa essere un luogo di incontro e convivialità, dove risate e battute possono unire anche i più grandi nomi dello spettacolo. Con i loro commenti pungenti e le risate condivise, Fiorello, Amadeus, Biggio e Morandi hanno dimostrato che, nonostante le sfide del panorama televisivo, l’amicizia e il buon umore possono sempre prevalere.