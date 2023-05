Fiorello e l'addio di Fabio Fazio: "Che tempo che faceva"

Fiorello e l'ironia con il suo staff sull'addio di Fabio Fazio: "Io non voglio essere epurato, perciò siate meno bravi"

La principale “imputata” per molto, anche sui social, sarebbe la premier Giorgia Meloni e Fiorello ha fatto sapere alla sua maniera cosa ne pensa dell’addio di Fabio Fazio: “Che tempo che faceva”. Ancora reazioni alla “cacciata” del conduttore ed anche il mattatore di Viva Rai 2 ha detto la sua. Fiorello lo ha fatto in paradosso ma in maniera pungente: “Io già immagino la riunione: ‘C’è uno bravo, che facciamo? Via’”.

Fiorello e l’addio di Fabio Fazio

Fiorello lo ha detto nel corso della rassegna stampa di Viva Rai 2. Poi ha fatto Fiorello ed ha mostrato una foto di Fazio imbrattata con su scritto “Che tempo che faceva”. Il commento è stato sarcastico: “Guardate già i vertici Rai cosa facevano”. E ancora, in crescendo: “Ragazzi, io non voglio essere epurato eh!”. Perciò un surreale consiglio: “Siate meno bravi. E soprattutto non dite cose sconvenienti. C’è uno che faceva guadagnare e funzionava? Via”.

Il commento di Fazio sulla sua nuova strada

L’ufficializzazione del passaggio a Discovery di Fabio Fazio ha innescato un commento del protagonista, per alcuni vittima: “Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni”. Il tutto con la decisamente poco pacata esultanza del vicepremier Matteo Salvini. Il leader leghista aveva salutato Fazio e Luciana Littizzetto con un ironico “Belli ciao”.