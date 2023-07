Fiorello e Viva Rai2, Sergio: "Rai vuole continuare"

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Fiorello ci sarà nei palinsesti della Rai 2023-2024 dopo il successo di Viva Rai2? "Il programma di Fiorello 'Viva Rai2!' è moderno, innovativo, una formula incredibilmente nuova che abbiamo avuto la fortuna di poter avere a nostra disposizione. Non è in questo ragionamento di oggi perché c'è la volontà della Rai di proseguire, e credo che Rosario abbia voglia di proseguire, ma abbiamo un tema non ancora risolto di via Asiago, cioè di una strada che non è solamente legata alla Rai, perché ci abitano delle persone, ci sono dei condomini", dice Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, presentando il palinsesto 2023-2024 nel Centro produzione di Napoli.

"Con il mio staff e io in prima persona cercheremo di ragionare con i condomini per trovare una soluzione, una sintesi che consenta a novembre a Rosario di riprendere questa trasmissione. E' una cosa che l'azienda Rai vuole fortemente, che non sono in grado di dire se accadrà ma faremo di tutto perché possa accadere", aggiunge Sergio.

In attesa di sapere se il fenomeno della stagione appena conclusa, il varietà di strada 'Viva Rai2' di Fiorello, riuscirà a prendere il via a novembre con una riappacificazione con gli abitanti di Via Asiago, l'intrattenimento Rai di prima e seconda serata punta per la stagione 2023-2024 sulla riproposizione dei cavalli di battaglia, da 'Tale & Quale' a 'Ballando con le stelle', ma anche sulla sperimentazione di tanto nuovi volti e nuovi format soprattutto, ma non solo, su Rai2 che vuole intercettare il pubblico più giovane. A settembre saranno i 'classici' show del venerdì e del sabato sera a segnare l’apertura di Rai 1 con Carlo Conti alla guida di Tale e Quale Show e Milly Carlucci con Ballando con le stelle. Accanto a questi campioni d’ascolto non mancherà la riconferma di un altro marchio che ha riscosso grande apprezzamento: quel The Voice Kids condotto da Antonella Clerici che ha esteso ai più piccoli la forza di un format come The Voice Senior che tornerà nel 2024 su Rai 1.

Ci sarà anche il debutto di Reazione a Catena con Marco Liorni in una versione di prima serata (per due puntate il 30 settembre e 7 ottobre). Tornerà l'appuntamenteo con 'Sanremo Giovani' ed Amadeus, anticamera per le nuove promesse che saranno in gara per un posto nel grande evento sanremese di febbraio ‘24. Tornerà anche l’intrattenimento al servizio della solidarietà, con gli appuntamenti in access-prime time e in prima serata con Telethon nel nome della ricerca sulle malattie rare.

Anche le seconde serate contribuiranno a consolidare la leadership Rai nell’intrattenimento con la riconferma di titoli di successo come 'Ciao Maschio' condotto da Nunzia De Girolamo il sabato su Rai 1.

Le maggiori novità riguardano Rai 2 con una serie di debutti all’insegna della musica, della comicità e del genere game: 'Veramente falso' con Max Giusti, The Floor – ne rimarrà solo uno, Ale e Franz, Liberi tutti, due prime serate con Stefano De Martino e uno spin off serale di Citofonare Rai 2. Accanto a questi titoli si riconfermano format di successo come Il Collegio, Boomerissima e La Caserma, senza dimenticare le seconde serate cult di Bar Stella con De Martino, di Stasera c’è Cattelan su Raidue, del nuovo programma di Enrico Ruggeri Gli occhi del Musicista e di Pour Parler con Maria Di Biase, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo.

Nell'access prime time di Rai2, come da anticipazioni della vigilia, arriverà Pino Insegno con il game-show 'Il Mercante in Fiera'. Sempre su Rai2 il 17 settembre andrà in onda Tim Music Awards Speciale La festa condotto da Nek con Carolina Di Domenico. La domenica, dal 24 settembre al 29 ottobre tornerà in prima serata “Il Collegio” che sis posterà a Lodi e verrà ambientato nel 2001. Il martedì e mercoledì, dal 26 settembre al 24 ottobre tornerà 'Belve' di Francesca Fagnani. Su Rai2 per 3 puntate arriverà anche l'ironia di Ale & Franz il 4, 11 e 18 dicembre. Altra novità riguarda 'Liberi tutti', condotto da Bianca Guaccero, Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia alle prese con una originale interpretazione televisiva del fenomeno internazionale delle escape room. Torneranno poi: 'Boomerissima' con Alessia Marcuzzi, dal 31 ottobre al 28 novembre; 'La Caserma', da domenica 5 novembre al 3 dicembre; tornerà anche Stefano De Martino con il nuovo 'De Martino Show' di ispirazione teatrale e con il confermato 'Bar Stella'; confermato anche 'Stasera c’è Cattelan su Rai2', dal 19 settembre al 25 ottobre.

Nella seconda serata di Rai2 esordirà 'Pour Parler' con Maria Di Base, Corrado Nuzzo e Francesco De Carlo, in onda dal 29 agosto al 13 settembre il martedì e mercoledì, ma anche 'Gli Occhi del Musicista' con Enrico Ruggeri, in onda dal 12 dicembre al 27 dicembre.

Su Rai3, confermatissimi il cult 'Blob' e il Festival del Circo di Montecarlo il 24 e 31 dicembre.