Fiorello, frecciatina a Pier Silvio Berlusconi: "Non sapeva nulla..."

Fiorello, frecciatina a Pier Silvio Berlusconi: "Non sapeva nulla..."

Fiorello ha costruito la sua carriera sull’ironia e la satira, per cui non stupisce la frecciatina che ha lanciato recentemente a Pier Silvio Berlusconi. D’altronde, quando il Biscione diventa l’argomento del giorno è anche giusto sfruttare l’occasione.

Fiorello: la frecciatina a Pier Silvio Berlusconi

Parlando del caso Giambruno sollevato da Striscia la Notizia, Fiorello ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi. Prima di vedere cosa ha detto lo showman siciliano, una precisazione è d’obbligo. Lui ha debuttato in televisione, diventando poi un personaggio, proprio grazie a Mediaset. Pertanto, la battuta che ha riservato al figlio di Silvio deve essere presa come tale.

Cosa ha detto Fiorello su Pier Silvio Berlusconi?

Fiorello, commentando il caso Giambruno, ha tirato in ballo Pier Silvio, sottolineando che lui non guarda Striscia la Notizia perché impegnato su un’altra Rete. Pare che Berlusconi guardi Rai3, precisamente la soap opera partenopea Un posto al sole. Lo showman siciliano ha dichiarato:

“Pier Silvio Berlusconi non sapeva nulla di Striscia. A quell’ora vede Un Posto al Sole“.

Berlusconi vuole portare Un posto al sole a Mediaset

Stando a quanto sostiene Fiorello, Berlusconi non sapeva nulla di Striscia e del caso Giambruno perché a quell’ora è sintonizzato su Rai3. E’ talmente appassionato ad Un posto al sole che sta lottando da anni per portarla a Mediaset. Viale Mazzini, però, non ha intenzione di mollare la presa e lui è costretto quotidianamente a tradire il Biscione.