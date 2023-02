Fiorello, la madre telefona in diretta: cos'è successo

Rosario Fiorello ha ricevuto la telefonata di sua mamma Rosaria in diretta tv. Ecco come ha reagito.

Durante la diretta a Viva Rai 2 Rosario Fiorello ha inaspettatamente ricevuto la telefonata di sua madre, e ha deciso di risponderle in diretta.

Rosario Fiorello: la madre telefona in diretta

A sorpresa Rosario Fiorello ha risposto in diretta al telefono mentre era in diretta a Viva Rai 2. Lo stesso showman ha svelato che a chiamarlo sarebbe stata sua madre, che gli avrebbe fatto i complimenti e l’avrebbe invitato a salutare suo zio in diretta tv. “Mamma, sono in diretta. Ma tu lo fai apposta?”, ha scherzato il conduttore prima di mettere in vivavoce dare il via al simpatico sketch che ha fatto sorridere il pubblico del programma.

Fiorello ha uno splendido rapporto con sua madre e lui stesso ha confessato quanto sia stato terribile per lui scoprire invece della morte di suo padre mentre era impegnato a Sanremo.

“l momento più triste della mia vita è stata la morte di mio padre, aveva solo 59 anni, io ora ne ho 62 pensavo di non farcela a superare i 59. Stava ballando con mia madre, si è assentato un attimo: “Sarina ho dimenticato le sigarette in macchina, torno subito”, e l’hanno trovato morto seduto sul sedile.

Io ero all’inizio della mia carriera, a Sanremo con Radio Deejay (non so se l’ho mai detto ma la mia ritrosia per Sanremo nasce da questo evento), chiamavo casa e non mi rispondeva nessuno. Poi ho fatto un giro di parenti e mi dissero che mio padre stava male, di tornare subito (in realtà era già morto)”, ha confessato lo showman che ha anche svelato come Sanremo gli ricordi sempre quel drammatico lutto da lui subito.