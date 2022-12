Fiorello, lo showman ha raccontato un aneddoto su Giorgia Meloni e l'ha ringraziata

Fiorello non ne sbaglia una e con Viva Rai 2 ha attirato un grande seguito di pubblico. Sul premier Giorgia Meloni ha svelato una curiosità.

Rosario Fiorello, grazie a Viva Rai 2 sta vivendo una nuova primavera televisiva.

Il programma condotto dallo showman funziona e i VIP che sono passati a salutare “Fiore” sono tantissimi. Il vero punto di forza è la modalità con la quale vengono raccontate le notizie di diverso tipo, comprese quelle politiche. Fiorello ha rilasciato una intervista al settimanale Oggi. Sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raccontato un aneddoto e ha colto l’occasione per ringrziarla.

Fiorello racconta un aneddoto su Giorgia Meloni

Lo showman ha spiegato che il presidente del Consiglio va spesso e volentieri a vedere i live: “La Meloni è però oggi una mia cliente.

Nel senso che, quando faccio uno spettacolo live, lei viene. Quest’estate ne ho fatto uno a Ostia Antica, io non lo sapevo, ma guardando tra il pubblico ho visto la Meloni lì. E ci tengo dirlo, fece comprare i biglietti con un altro nome e arrivò come una spettatrice comune.”

Su Sanremo: “Quella settimana mi stancherò molto di più”

Non ultimo Fiorello ha escluso (almeno per il momento) che ritornerà sul palco del teatro Ariston: “Figuriamoci ad andare lì, io non ce la faccio neanche a livello fisico […] Quella settimana mi stancherò molto di più perché vorrò vedere quanto più possibile la puntata del Festival.

Ma siccome quel disgraziato di Ama, mio amico, farà molto tardi, mi toccherà faticare”.