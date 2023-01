Fiorello, lo spoiler su Sanremo: "Ci sarà una cantante di fama internazionale"

Offeso per via del suo mancato spoiler sui duetti (che sono stati diffusi il pomeriggio del 25 gennaio) Fiorello ha anticipato la presenza di un ospite speciale al Festival di Sanremo.

Fiorello: lo spoiler su Sanremo

A Viva Rai2 Fiorello, intimo amico di Amadeus, non ha perso occasione per fare alcuni spoiler di Sanremo e, nelle ultime ore, si è lamentato dopo che quello sui duetti in gara alla kermesse è stato dato prima che a farlo fosse lui. Insieme a Biggio, Fiorello ha quindi inscenato l’ennesima gag e ha svelato che in questa nuova edizione della kermesse sarà presente un ospite di fama internazionale e con radici italiane.

”Ora dico quello che avrebbe dovuto dire Amadeus domenica a Domenica In: ci sarà come ospite un’artista internazionale, donna, di origini italiane. E non è Lady Gaga”, ha dichiarato lo showman. Al momento non è dato sapere chi sarà l’ospite di fama internazionale, ma molti credono possa trattarsi di Madonna, che sarà presto in tour mondiale.

Fiorello e gli spoiler

Nei giorni scorsi Fiorello si è attirato contro l’ira di Nina Zilli dopo che in diretta radiofonica ha svelato che la cantante fosse in attesa del suo primo figlio.

La Zilli, visibilmente irritata, ha tuonato via social: “Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?”, e ancora:

“Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria).

Messaggino per i paparazzi (sempre gentili con me, va detto) che ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa”.