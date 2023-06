Fiorello si è sentito rifiutato da Marco Mengoni per un anno intero. A raccontarlo è stato lo showman, che ha svelato di averlo invitato più volte nel suo programma mattutino VivaRai2, in onda sul secondo canale della tv di Stato.

Fiorello rifiutato da Marco Mengoni

Stando a quanto raccontato da Fiorello sui social, Marco Mengoni ha rifiutato più volte il suo invito nel programma VivaRai2. Lo showman siciliano ha rivelato di aver provato ad ospitare il cantante per tutto l’anno, ma non è riuscito a strappargli un “sì“.

La provocazione di Fiorello a VivaRai2

A provocare la rivelazione di Fiorello è stato un fan di VivaRai2 su Twitter. L’utente si chiedeva il motivo per cui, tra i tanti cantanti ospiti, non ci fosse mai stato Mengoni. Lo showman ha preso la palla al balzo e ha ammesso:

“Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… Quindi capiamo”.

VivaRai2 confermato per la stagione 2023/2024

Appurato che Marco Mengoni non è andato ospite a VivaRai2 a causa dell’orario di messa in onda, si vocifera che il programma tornerà in onda il prossimo anno. Anche se non ci sono notizie ufficiali, il format di Fiorello sembra essere stato confermato per la stagione televisiva 2023/2024.