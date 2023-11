Fiorello: "Rizzo e Alemanno sono i Me contro Te della politica"

Fiorello: "Rizzo e Alemanno sono i Me contro Te della politica"

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Terza puntata della seconda settimana di 'VivaRai2!', lo show mattutino condotto da Fiorello in diretta dal Foro Italico che dispensa buonumore a partire dalla mattina presto in compagnia di Biggio, Casciari e tutta la banda.Spazio alla satira politica, grande c...