Fiorello show alla consegna del Premio Rai Radio 2023

Roma, 12 set. (askanews) – Incontenibile Fiorello, il popolare conduttore ha fatto uno show in occasione della consegna del Premio Rai Radio 2023 nell’ambito della presentazione dell’Offerta Radio della Rai per la stagione 2023/2024. Il prestigioso riconoscimento arriva dopo il successo della prima edizione di “Viva Rai2”, prossima alla ripartenza nel mese di novembre; per Fiorello, un anno carico di soddisfazioni. “Questo è il premio più bello” ha detto ricevendolo.

Lo spettacolo video-radiofonico è stato spostato da via Asiago (davanti alla sede di RadioRai) al Foro Italico, a causa delle proteste dei residenti per gli assembramenti che si creavano nella strada tutte le mattine.