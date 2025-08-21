Fiorentina trionfa 3-0 contro il Polissya Zytomyr nel playoff

Nel corso della partita di andata del playoff di Conference League, la Fiorentina ha conquistato un’importante vittoria, battendo il Polissya Zytomyr con un netto 3-0. L’incontro si è svolto a Presov, in Slovacchia, e ha visto i viola dominare il campo, rendendo quasi formale il ritorno previsto tra una settimana a Firenze. Con questa prestazione, la Fiorentina si è messa in una posizione favorevole per ottenere la qualificazione alla fase a gironi della competizione europea.

Un avvio scoppiettante e il dominio viola

La partita è iniziata con un forte slancio da parte della Fiorentina, che ha trovato il vantaggio all’8′ minuto. Moise Kean ha tentato un tiro che, dopo aver colpito il palo, è rimbalzato sul portiere avversario, Kudiryk, per poi finire in rete. Questo gol ha dato ai viola la carica necessaria per controllare il gioco. Non è stato un caso isolato, perché il raddoppio è giunto al 32′, quando Robin Gosens ha messo a segno un gol con un tiro mancino preciso. La squadra di Vincenzo Italiano ha continuato a esercitare pressione sugli avversari, mostrando una buona intesa tra i reparti e creando numerose occasioni. Tuttavia, un episodio controverso ha segnato la fine del primo tempo: Kean è stato espulso con un rosso diretto al 44′ per una reazione eccessiva, lasciando la Fiorentina in inferiorità numerica. Come reagirà la squadra a questa situazione delicata?

La ripresa e la definitiva affermazione

Nonostante l’inferiorità numerica, la Fiorentina ha saputo mantenere il controllo della partita anche nella ripresa. Al 69′, Gudmundsson ha segnato il terzo gol con un contropiede ben orchestrato, chiudendo definitivamente i conti e dando la certezza di un risultato positivo. Questa prestazione ha dimostrato la determinazione e la qualità della squadra, anche di fronte alle difficoltà. Il tecnico Italiano ha elogiato i suoi giocatori per la capacità di rimanere concentrati e reattivi, anche dopo l’espulsione. \”Abbiamo dimostrato grande carattere e determinazione\”, ha dichiarato. \”Ora dobbiamo mantenere la concentrazione per il ritorno, senza sottovalutare l’avversario\”. Sarà interessante vedere come la squadra si adatterà alla mancanza di Kean nel prossimo incontro.

Prospettive future e conclusione

Con questo risultato, la Fiorentina è in una posizione favorevole per avanzare nella competizione. Il ritorno si giocherà tra una settimana a Firenze, dove i tifosi sperano di assistere a un’altra prestazione convincente. La squadra dovrà gestire l’assenza di Kean, ma la fiducia è alta dopo la vittoria di oggi. Come si prepareranno i viola a questo fondamentale appuntamento?

In conclusione, la Fiorentina ha fatto un importante passo verso la qualificazione alla Conference League, dimostrando di avere le qualità necessarie per competere a livello europeo. L’attenzione ora si sposta sul ritorno, dove i viola cercheranno di completare l’opera e garantirsi un posto nella fase a gironi. Sarà un altro grande appuntamento da non perdere per tutti i tifosi!