Fioretta Mari, l’incidente sul set di Al Posto Tuo: trauma cranico e coma

Fioretta Mari ha avuto un incidente sul set di Al Posto Tuo, che andrà in onda questa sera su Rai1. L’attrice è caduta in una botola ed è finita in ospedale, con un trauma cranico. Ha trascorso qualche ora in coma.

Fioretta Mari: l’incidente sul set di Al posto tuo

Questa sera, venerdì 3 settembre, su Rai1, andrà in onda in prima serata il film Al posto tuo, di Max Croci. Il film vede come protagonisti Luca Argentero e Stefano Fresi, che interpretano rispettivamente un architetto e un geometra che lavorano per la stessa azienda, anche se sono completamente opposti. Nel cast è presente anche la famosa attrice Fioretta Mari, che ha interpretato il personaggio di Erminia. L’attrice, e famosa ex insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi, su questo set ha vissuto un momento davvero molto drammatico della sua vita.

La donna è rimasta coinvolta in un incidente a causa del quale è finita in ospedale con un trauma cranico. La donna è stata in coma per qualche ora.

Fioretta Mari: trauma cranico e coma

Fioretta Mari non si era accorta che c’era una botola per terra, coperta da un telo, e ci è caduta dentro. Le conseguenze della caduta sono state davvero serie. L’attrice è stata subito portata in ospedale, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico.

Fioretta Mari è finita in coma, ma fortunatamente solo per poche ore. La donna ha vissuto dei momenti davvero molto drammatici mentre era sul set del film Al posto tuo. Per fortuna dopo poco tempo si è ripresa ed è tornata al lavoro.

Fioretta Mari: l’avventura ad Amici di Maria De Filippi

Fioretta Mari, poco tempo fa, ha parlato anche della sua avventura ad Amici di Maria De Filippi, durante un intervento su RTL 102.5 News.

In quell’occasione, ha definito questa esperienza uno dei momenti più indimenticabili della sua carriera. “Insieme alla grande Maria abbiamo sconvolto tutto, lei e la grande Sabrina Gregoretti. Con la De Filippi ho trascorso i più begli anni della mia vita, 11 vissuti in quella scuola dalla sua partenza” ha raccontato Fioretta Mari, che ha sempre speso bellissime parole per la conduttrice e per l’esperienza che ha vissuto all’interno della scuola di Amici.