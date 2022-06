Fiori d’arancio per LaSabri, la YouTuber è convolata a nozze con Pika Palindromo

La famosa YouTuber Sabrina Cereseto (in arte LaSabri), si è sposata in queste ultime ore con Pika Palindromo. Il "sì" è stato detto in riva al mare.

Per l’amatissima YouTuber LaSabri, il tanto atteso momento è finalmente arrivato. La giovane ha infatti sposato Pika Palindromo in una romanticissima cerimonia celebrata nell’arcipelago delle Mauritius. Meravigliose le foto della coppia che sono state condivise dalla gamer dove lei appare raggiante e con il pancione in vista.

Inutile dire che l’effetto finale è da sogno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Cereseto (@lasabrigamer)

LaSabri, il matrimonio è da sogno con il compagno Pika Palindromo

Il primo dettaglio che balza all’occhio per ciò che riguarda l’abito da sposa scelto dalla gamer è la semplicità.

Per l’occasione ha infatti indossato un vestito in pizzo senza maniche che mette in risalto il decolleté. I capelli sono stati inoltre raccolti mentre al collo ha messo un papillon azzurro. Più tradizionale Pika Palindromo che invece ha indossato un completo azzurro chiaro. Il papillon è anch’esso celeste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Cereseto (@lasabrigamer)

La gravidanza e l’arrivo del primo figlio

Sabrina sta aspettando il primo figlio, una gravidanza tanto voluta quanto cercata. In molti ricorderanno che per lei rimanere incinta non era stato facile anche per via di alcuni problemi alle tube di Falloppio dei quali aveva sofferto: “Da quanto ti desideravamo ancora forse non lo sai, ma siamo sicuri che presto te ne accorgerai. Mamma, papà e tutti gli zii d’Italia ti aspettano, l’emozione è indescrivibile!”, era stato l’annuncio fatto qualche mese fa su Instagram.

Il piccolo che porta in grembo è un maschietto e dovrebbe nascere a ottobre 2022.