Fiori per Navalny a Mosca davanti al monumento alle vittime dei gulag

Roma, 17 feb. (askanews) – Immagini rubate di coraggiosi che depongono la mattina del 17 febbraio fiori per Aleksej Navalny davanti al monumento alle vittime dei gulag sovietici a Mosca. Dopo la notizia della morte in detenzione del dissidente numero uno di Vladimir Putin ci sono notizie di almeno un centinaio di arresti in tutto il grande paese nei confronti di persone che protestavano per il decesso. Decine di poliziotti pattugliano la piazza moscovita.