Fioriti presenta il nuovo singolo, “Magica”: “Una dedica d’amore a chi c’è sempre stato e a chi ci sarà”

"Magica" è una canzone "che ha molto da dire e tante emozioni da trasmettere". Un brano dolce, commovente e raffinato presentato da Fioriti in esclusiva.

“Magica” come magica è la sua canzone. Connubio perfetto di dolcezza e intensità emotiva, un mix armonioso di gioia e serenità, condivisione e convivialità, naturalezza e genuinità. Una canzone emozionante che sa commuovere: è così che Fioriti ha dato vita al suo nuovo singolo, “Magica”.

Lo ha raccontato nell’intervista esclusiva, descrivendo come il progetto ha preso forma, confidando sentimenti autentici e personali e svelando i prossimi progetti. Un brano frizzante e leggero, caratterizzato da sonorità che miscelano sapientemente il pop all’attitudine nostalgica tipica del cantautorato, al quale si aggiunge un videoclip davvero speciale.

Fioriti racconta il suo nuovo singolo, “Magica”

“Magica” è un brindisi alla serenità, “a tutte quelle persone e situazioni magiche che sono intorno a noi, ma di cui troppo spesso ci scordiamo.

È una dedica a chi c’è sempre stato, è un messaggio di amore per chi ci sarà”, ha commentato Fioriti.

Parlando del lavoro che ha portato al suo nuovo singolo, dopo il successo di “Check”, il cantautore ha dichiarato: “È nata appena prima del lockdown 2020. Mi sono reso conto che tendo a scrivere in autunno e inverno, massimo fino alla primavera.

In estate mi fermo. Ho descritto in musica una sensazione personale che stavo vivendo. Al tramonto, in mezzo alla natura della mia Umbria e suonando la mia chitarra, è nato il ritornello. Per me “Magica” è un brano che ha molto da dire e trasmette molte emozioni. Durante l’isolamento forzato, ho sperimentato diverse versioni del brano. Sono un perfezionista e sono contento del risultato finale: penso sia una canzone che si addice bene al periodo attuale, in cui abbiamo sempre più desiderio di ritrovare gioia, naturalezza, spensieratezza e tanta allegria”.

Anche il videoclip sa comunicare forti emozioni che sanno di autentico e quotidiano. Il video è nato con il presupposto di voler catturare e fissare nel tempo quel clima di genuinità e gratitudine a cui il cantautore umbro fa riferimento all’interno del brano, che rappresenta una riflessione carica di riconoscenza nei confronti delle persone amate e un vero e proprio monito a non dare nulla per scontato.

Lo ha spiegato lo stesso Fioriti, dichiarando: “Ho voluto evitare qualcosa di artificioso, un gusto che ora accompagna sempre di più il sound pop. Con il video non volevo snaturare lo stato d’animo che ho racchiuso nel mio brano. Mia nonna era disposta a partecipare alle riprese, lo stesso mia mamma. Solo mia zia si è tirata indietro”, ha aggiunto con il sorriso. Quindi ha fatto sapere: “Ho affidato regia e riprese a mio fratello, che fa questo mestiere nella vita. La casa in cui è ambientato il videoclip è di mia sorella. Le immagini mostrano un momento quotidiano condiviso in famiglia, insieme alle persone più speciali. Fare la pasta è un’abitudine in casa mia. Genuinità è la chiave interpretativa del video“.

Fioriti, la sua persona “Magica”

Confidando le sensazioni racchiuse in “Magica”, Fioriti ha aggiunto: “Durante il lockdown ho avuto più tempo per riflettere e mi sono reso conto di quanti piccoli gesti diamo per scontato. Valorizziamo troppo poco quello che è davvero il bello della vita. Spesso solo quando stai per perdere ciò che è più speciale impari a valorizzarlo. Tendiamo a cercare sempre “di più”, ma quello che conta davvero lo abbiamo sotto gli occhi”.

Poi ha sottolineato: “Nel momento in cui ho scritto la mia canzone c’era una persona “magica”. Ma le cose nella vita a volte cambiano. Non ho una sola persona magica. Sono circondato da persone meravigliose. In “Magica” ci vedo nonna, mamma e tutta la mia famiglia”.

Fioriti, da “Magica” al nuovo singolo

Matteo Fioriti, classe 1997, è l’ibrido tra il cantautorato italiano e le affascinanti sonorità d’oltreoceano. È entusiasta per il suo nuovo singolo, ma non mancano i pensieri per il futuro.

A tal proposito ha svelato: “Sto scrivendo altre canzoni. Prima di Natale vorrei fare uscire due brani che ho già pronti. Il prossimo è il mio preferito”.