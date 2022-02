Firenza celebra i 70 anni di Vasco Rossi con Albachiara

Firenze, 7 feb. (askanews) – Firenze ha festeggiato i 70 anni di Vasco Rossi con un breve live in suo onore, all’alba, in uno dei luoghi simbolo della città, la terrazza panoramica di piazzale Michelangelo. La scelta del brano non poteva che cadere su “Albachiara”. Con un ospite d’eccezione: il chitarrista Riccardo Mori, a lungo a fianco di Vasco nei primi anni 2000. Con lui il cantautore Lorenzo Baglioni e il coro Vocal Blue trains diretto da Alessandro Gerini.

“Abbiamo scelto ‘Albachiara’ perché è un inno alla vita – svela Mirco Dinamo Rufilli uno degli ideatori dell’inziativa – e a sentimenti personali come la timidezza, l intimità, la voglia di non apparire: un invito a non aver paura della propria purezza giovanile, perché è la forza dei giovani. Aspettiamo Vasco a Firenze il prossimo giugno per fargli gli auguri di persona. Vasco unisce sotto un unico tetto di emozioni intere generazioni, come fa anche Firenze con la sua cultura”.

“Un evento speciale per una persona speciale: ho vissuto anni indimenticabili assieme a Vasco Rossi – spiega Riccardo Mori – con lui ho calcato i maggiori palchi dello Stivale, compreso quello del Vascstock a Catanzaro, davanti a 450.000 persone. Non potevo mancare, auguri Komandante!”.

“Un Albachiara nell alba fiorentina: sono cresciuto con le canzoni di Vasco – aggiunge Lorenzo Baglioni – e con alcuni amici ci è venuta l idea di cantare questo capolavoro per festeggiare i suoi settanta anni. Nessun altro cantante italiano è riuscito a raccontare la vita di tutti giorni, quelle sensazioni che tutti noi proviamo, con tale forza, potenza ed efficacia”.