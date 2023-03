Firenze, al via il corteo 'per la Costituzione': presenti Landini, Conte e Schlein

Firenze, al via il corteo 'per la Costituzione': presenti Landini, Conte e Sc...

Nella giornata di oggi, sabato 4 marzo, ha preso il via il corteo ‘antifascista‘ tra le vie di Firenze. Tra le tante persone presenti tra le strade del capoluogo toscano c’erano anche Maurizio Landini, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e la neo-segretaria del Pd Elly Schlein.

Il pestaggio avvenuto poche settimane fa ai danni di alcuni studenti da parte dei giovani di Azione davanti al liceo classico di Firenze non ha lasciato indifferenti tante persone che hanno organizzato una manifestazione proprio tra le vie del capoluogo toscano. Il corteo ha preso il via nella mattinata di oggi e ha visto la partecipazione di circa 10 mila persone. Tra i tanti presenti c’erano anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il leader del M5s Giuseppe Conte, la segretaria del Pd Elly Schlein e, in rappresentanza dell’Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.

Il commento all’iniziativa

Tra i manifestanti, presente anche la preside della scuola Leonardo Da Vinci, Annalisa Savino, autrice della lettera in cui si spiegava come il fascismo fosse nato dall’indifferenza. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha commentato così la manifestazione ‘Per la scuola, per la Costituzione’: “Una manifestazione partecipatissima e ricca di valori. Intorno alla lettera della preside si racchiudono quei valori che ci consentono di avere radici solide nella nostra costituzione e di guardare con questo al futuro. È una manifestazione bellissima.”