Firenze, arrestato 39enne che insegue una ragazza in auto e tenta di violentarla

Si affianca al veicolo e dopo un approccio rifiutato insegue una ragazza in auto e tenta di violentarla: i carabinieri lo fermano

Dalla Toscana arriva una vicenda orribile e surreale al contempo, dove la tenacia del criminale fa il paio con lo squallore di quello che pare volesse mettere in atto: a Firenze è stato arrestato un 39enne che insegue una ragazza in auto e tenta di violentarla. L’aggressione è avvenuta a Calenzano con la vittima 21enne in fuga da quel pregiudicato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

Da quanto si apprende la vittima stava guidando per andare a trovare gli zii quando, lungo la strada, l’uomo le si è avvicinato. Le aveva chiesto di seguirlo e lei era ovviamente ripartita. A quel punto il giovane ha dato seguito ad un vero inseguimento: con l’auto l’avrebbe affiancata più volte per scendere poi dalla vettura, aprire la sua portiera e salire dal lato del passeggero. La 21enne è riuscita a divincolarsi e a fuggire per poi prendere il telefono e chiamare lo zio.

La richiesta di aiuto allo zio e l’arrivo sul posto

Il parente è arrivato immediatamente, tuttavia il 39enne pare abbia continuato a cercare di portare avanti il suo tentativo di violenza, “lanciandosi più volte contro la 21enne e gettandola a terra”. A quel punto qualcuno ha chiamato una pattuglia dei carabinieri di Campi Bisenzio che sono accorsi ed hanno fermato l’offender. La vittima è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e portata al pronto soccorso e per il 39enne è scattato l’arresto: ora è nel carcere di Dogaia a Prato.