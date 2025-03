Firenze, arriva in Italia il combattimento a mani nude BKFC

Firenze, 20 mar. (askanews) – Il 26 aprile al Palazzo Wanny a Firenze si terrà il primo evento italiano della Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la principale promozione americana di combattimento a mani nude, con la partecipazione di uno dei più famosi fighter del mondo: Conor McGregor, che è partner ufficiale di questa promozione fondata a Filadelfia nel 2018 da David Feldman. A rendere possibile l’arrivo di questo sport nel nostro Paese è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo di BKFC Italia.

“È uno sport all-in – ha detto Rapisarda ad askanews – quindi vedi due leoni che combattono per cercare di trovare il K.O. dall’altra parte. Tante volte magari da una parte c’è un fighter che più bravo tecnicamente ma non ha lo stesso coraggio, non ha lo stesso ardore di un altro fighter. E quindi è adrenalina pura”.

Tra i motivi che hanno portato a scegliere Firenze come sede dell’evento c’è il legame con il calcio storico fiorentino, e la sfida è stata trasferire sulla scena italiana uno sport così americano. “Abbiamo trovato giusto equilibrio – ha aggiunto Luigi Perillo, direttore operativo di BKFC Italia – perché la città ci ha accolto in un modo incredibile anche le autorità e soprattutto i tecnici della città ci stanno facendo fare cose che riescono a combaciare con la filosofia americana, perché ricordiamoci che questa cosa è partita dalla Filadelfia. Lo sport riesce a fare cose all’essere umano che sono pazzesche, quindi noi siamo orgogliosi di poter portare avanti questa disciplina che sicuramente è partita un po’ in sordina, poi è completamente, letteramente esplosa e sono sicuro che farà lo stesso percorso che hanno fatto tanti altri sport che sono partiti in sordina, non per ultimi per esempio le mix e martial art, le MMA che oggi sono a livello globale riconosciute”.

All’evento fiorentino prenderanno parte celebri fighter come Jimmy Sweeney, considerato il “Re del Bare Knuckle”, che affronterà Rico Franco per il titolo welterweight. C’è poi attesa per lo scontro tra Chris Camozzi, campione in carica della categoria cruiserweight, e Lorenzo Hunt, ex campione della stessa divisione. Ma ci sono anche tematiche che vanno al di là del semplice fatto sportivo. “C’è in palio la rivincita di tanti ragazzi – ha concluso Rapisarda – di tanti ragazzi che non hanno avuto magari la possibilità qualche anno fa e che oggi hanno trovato grazie a questa nuova promozione la possibilità di diventare visibili a livello internazionale, di crearsi un loro spazio all’interno degli sport da combattimento e di prendere una rivincita anche sulla vita, perché tanti di loro hanno avuto delle problematiche”.

L’appuntamento di Firenze è il primo per l’Italia, ma non sarà l’ultimo: un altro evento BKFC è stato infatti annunciato già per quest’anno.