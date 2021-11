A Firenze un'automobile è finita nell'isola pedonale e ha travolto 5 persone. Tra i feriti anche due bambini. I passanti hanno circondato il mezzo.

Firenze, auto travolge 5 persone nell’isola pedonale: feriti anche due bambini

Nella giornata di ieri ci sono stati momenti di grande paura in piazza Santo Spirito, nel centro di Firenze, dove era in corso il mercato. Un’auto fuori controllo è finita nell’isola pedonale e ha investito 5 persone, tra cui due bambini di 3 e 4 anni, che erano nel passeggino. Alla guida dell’auto un uomo di 74 anni che è entrato nella piazza travolgendo i passanti. Nell’isola pedonale erano presenti molte persone e dopo l’incidente hanno circondato l’auto per impedire l’eventuale fuga del guidatore.

Alcuni hanno colpito la carrozzeria dell’auto con dei pugni.

Firenze, auto travolge 5 persone nell’isola pedonale: la prima ricostruzione

La polizia municipale è intervenuta sul posto e ha dovuto allontanare i presenti, per riuscire ad effettuare i rilievi e per tutela del conducente dell’auto. Secondo una prima ricostruzione, la macchina era in sosta in via Mazzetta, la strada che collega piazza Pitti a piazza Santo Spirito, dove era in corso il mercato.

Il conducente ha messo in moto e, per cause da accertare, è partito in retromarcia, finendo nell’isola pedonale. Ha colpito cinque persone ed è finito contro un furgone del mercato. Secondo i primi accertamenti, sarebbe escluso il gesto volontario.

Firenze, auto travolge 5 persone nell’isola pedonale: i feriti

Per il momento l’ipotesi è che si sia trattato di un errore da parte del guidatore. I feriti appartengono a due nuclei familiari diversi.

I bambini colpiti, di tre e quattro anni, erano sui passeggini e sono stati portati via in ambulanza in codice rosso, poi declassato in ospedale. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione, così come quelle degli altri feriti.