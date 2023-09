Firenze: da oggi il V Festival dell'Economia civile, i nobel Stiglitz e Ebadi tra gli ospiti

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Per 4 gironi Firenze sarà la capitale della nuova economia, quella cioè che prova a coniugare sviluppo e temi etici. Si infatti inaugurato oggi, presso la sede dell’Università di Firenze, la quinta edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, che proseguirà nella prestigiosa sede di Palazzo Vecchio da domani fino domenica 1 ottobre. "Oltre i limiti: l'impegno che (ci) trasforma" è il tema di quest’anno.

Ci saranno due premi Nobel, Joseph Stiglitz, economista e vincitore del Premio per l'economia nel 2001, e Shirin Ebadi, avvocatessa iraniana e Premio Nobel per la Pace nel 2003. Porterà il suo contributo anche Kaushik Basu, ex capo consigliere economico del Governo dell'India e capo economico della Banca Mondiale dal 2012 al 2016. Ma nella quattro giorni ci sarà spazio per moltissimi momenti di confronto e di dibattito. L’ edizione è promossa come tutti gli anni da Federcasse (Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali) in collaborazione con Confcooperative. La kermesse è stata organizzata e progettata con NeXt (Nuova Economia per Tutti), con la partecipazione di SEC (Scuola di Economia Civile) e il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, UCID, Mus.e – Firenze, Federazione Toscana delle BCC, Coopersystem e Assicoper è quella di quest’anno assume un valore particolare dal momento che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, il prestigioso riconoscimento del Capo dello Stato Sergio Mattarella assegnato alle manifestazioni di particolare rilevanza per le tematiche affrontate.

Si tratta del primo e più importante riconoscimento in Italia dato dal Capo dello Stato per un festival dell'economia e di carattere culturale come ricordano gli organizzatori del Festival in una nota. "Sono più di 60 gli eventi in Italia dedicati ai temi dell'economia, della responsabilità sociale e della sostenibilità – si legge – e il riconoscimento di prestigio dato per la kermesse assume una rilevanza nazionale ancora più importante, perché si collega all'adesione della Carta di Firenze che il Capo dello Stato ha realizzato proprio in vista della sua partecipazione alla giornata di apertura della 2/a edizione nel 2020". Presenti fra gli Augusto Dell'Erba, presidente di Federcasse, Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali, Andrea Bocelli, l'ex ministro di Lavoro e politiche sociali Elsa Maria Fornero, il sindaco di Firenze Dario Nardella, Leonardo Becchetti, direttore del Fnec e co-fondatore di Next, Luigino Bruni, presidente di Sec.

I lavori della manifestazione si alterneranno tra lectio civilis, dialoghi, laboratori e panel. A questi si affiancheranno i premi per gli Ambasciatori di economia civile, i format con gli storyteller affermati e i giovani talent e creator, gli appuntamenti Educational per gli studenti, i laboratori didattici per i più piccoli; le mostre per le famiglie e gli eventi serali con dj set, spettacoli e talk di Malika Ayane, Colapesce Dimartino, Fasma e l'Accademia Bizantina.