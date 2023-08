Firenze: D'Elia (Pd), 'il consenso non si può presumere'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "Leggeremo con attenzione le motivazioni che hanno portato all’assoluzione dei ragazzi di Firenze dall’accusa di stupro di gruppo ma è importante ribadire che il 'fraintendimento' del consenso non può cancellare il reato". Così la senatrice dem Cecilia D’Elia, vicepresidente della commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio, che aggiunge: "La (in)cultura dei ragazzi non può mai diventare una scusante. Ancora una volta si finisce per banalizzare quello che è successo".