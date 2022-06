Firenze, donna investe un ciclista 92enne e scappa senza soccorrerlo

Una donna è stata denunciata a Firenze per aver fatto cadere, durante un sorpasso, un ciclista di 92 anni senza poi soccorrerlo

La donna alla guida dell’automobile ha urtato il fianco del ciclista 92enne che è caduto a terra. L’automobilista non si è poi fermata a soccorrere l’uomo e ha provato a scappare, ma le telecamere presenti in zona l’hanno inchiodata.

Firenze, automobilista fa cadere un ciclista 92enne e non lo soccorre

L’incidente è avvenuto in via Baracca a Firenze intorno alle 10.45 di lunedì 30 maggio, quando una donna al volante di un’auto ha fatto cadere un ciclista 92enne durante un sorpasso ed è scappata senza prestare soccorso. La polizia municipale, aiutata dalle immagini delle telecamere presenti in zona, ha però incastrato la donna che ora è stata denunciata per fuga, omissione di soccorso e per lesioni causate.

La donna, anche di fronte all’evidenza delle prove, ha negato fino all’ultimo il suo coinvolgimento nel sinistro di via Baracca, pur ammettendo di aver circolato in quella zona di Firenze.

Le condizioni di salute del ciclista

Il 92enne, invece, è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso e ha una prognosi di 40 giorni. L’uomo, nato nel 1930, è fuori pericolo di vita, ma ha riportato alcune dolorose ferite nella zona del busto e degli arti inferiori.